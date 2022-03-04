Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla evlerindeki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ŞALPAZARI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yayla evlerindeki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şalpazarı'ndaki 10 yayla evinden bakır eşyalar başta olmak üzere birçok eşyanın çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) çalışma başlatıldı.

Teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, 3 şüphelinin kullandıkları araç ve çaldıkları malzemeleri Trabzon'da farklı hurdacılarda sattıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler M.U.B, C.K. ve E.C.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Hurdacılar hakkında ise hırsızlık malı satın almaktan adli işlem başlatıldı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Şalpazarı, Trabzon, Güncel, Haberler

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