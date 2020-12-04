Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

04.12.2020 22:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:56

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü Gürcistan uyruklu tır şoförü kazada hayatını kaybetti Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu tır şoförü hayatını kaybetti.

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Gürcistan uyruklu tır şoförü kazada hayatını kaybetti

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Maçka ilçesi Çatak mevkiinde 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Khvicha Jintchharadze idaresindeki yabancı plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, jandarma ve emniyet güçleri yolda güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tırın Hatay'ın İskenderun ilçesinden Gürcistan'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH YILMAZ

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Haber Yorumları (1)
MACKA: Bu yolda dikkatli olunması gerek yolu bilmeyen çok şaşırıyor çok kötü bir kaza bire bir şait olduk. Kurtarma ekipleri vatandaşlar oldu. Bilinçli insanlar görevli olmalı işin erbabını bileni devlet görevlisi yapmak en güzeli.
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