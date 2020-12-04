Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Gürcistan uyruklu tır şoförü kazada hayatını kaybetti

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Gürcistan uyruklu tır şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, Maçka ilçesi Çatak mevkiinde 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Khvicha Jintchharadze idaresindeki yabancı plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, jandarma ve emniyet güçleri yolda güvenlik önlemleri aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tırın Hatay'ın İskenderun ilçesinden Gürcistan'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH YILMAZ