Trabzon'da toplanan oyuncaklar Ağrı'daki çocukların yüzünü güldürecek

25.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:06

Trabzon'da bir dernek, başlattığı kampanya kapsamında toplanan oyuncaklarla Ağrılı çocukların yüzünü güldürecek.

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğince (ANADER) "Bir Bebek Bir Araba Sen de Katıl Bu Kervana" sloganıyla her çocuğun bir oyuncak sahibi olması için kampanya başlatıldı.

Hayırseverlerin bağışladığı, dernek üyelerinin inceleyerek durumuna göre bakımını yaptığı oyuncaklar, mayısta tamamlanacak kampanya sonunda Ağrı'daki çocuklara ulaştırılacak.

ANADER Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde imkanı olmayan çocuklara destek vermek istediklerini söyledi.

Daha önce Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki çocuklar için de oyuncak kampanyası düzenlediklerini belirten Demir, buradan edindikleri izlenimlerin, oyuncağı olmayan çocuklar için bu tür kampanyaların sürekli yapılması gerektiğini ortaya koyduğunu anlattı.

"Hem yeni hem ikinci el oyuncaklar topluyoruz"

Bir sivil toplum örgütü olarak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda hem yeni hem de ikinci el oyuncaklar topluyoruz. Daha önce Van için böyle bir kampanya gerçekleştirmiştik. Ağrı'daki dostlarımızla görüştüğümüzde orada yaşayan çocukların oyuncağa ihtiyacı olduğunu öğrendik. Büyüklerimizle yaptığımız istişareler neticesinde bu bölgeye gitmeye karar verdik. Ayrıca Van'daki bir ana sınıfı öğretmeni de kampanyamızı takip ederek bize ulaştı. Çocukların oyuncakları olmadığını söyledi. Kampanya kapsamında o okula da oyuncak göndereceğiz."

Demir, Ağrı Belediyesi ile iletişim halinde olduklarını ifade ederek, "Gönüllülerin bağışladığı yeni ve ikinci el oyuncakları, hediye paketleri halinde hazırlayacağız. Her paketin içine bir çift çorap ve kız çocukları için tokalar koyacağız. Şimdi onları bir oyuncakla mutlu edebiliyorsak belki yarın onlar da bizi başka türlü mutlu eder. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimiz." dedi.

Çocuklarının kullanmadıkları oyuncakları derneklerine ulaştırmaları için Trabzon halkına çağrıda bulunan Demir, kendi kızının da bağış yaptığını, bu davranışın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Demir, Ağrı'da üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için de yeni ve ikinci el test kitapları topladıklarını, onların geleceklerine ışık tutmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA