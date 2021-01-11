Trabzon'da şarampole yuvarlanan araçta sıkışan kişi kurtarıldı
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Trabzon'da şarampole yuvarlanan araçta sıkışan kişi kurtarıldı

11.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:18
Trabzon'da şarampole yuvarlanan araçta sıkışan kişi kurtarıldı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde şarampole yuvarlanan 34 NA 7256 plakalı hafif ticari araçta bulunan S.A ve T.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralı S.A, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hayrat İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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