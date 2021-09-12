Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 15'i kadın, 17 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 15'i kadın, 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da restoranda müşteri bulup otelde fuhuş yaptığı tespit edilen 12'si yabancı uyruklu 15 kadın yakalandı. 2 otel sahibi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı mevkisinde bir restoranda kadınların, fuhuş için müşteri bulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatıp, takibe geçen ekipler, kadınların restoranda fuhuş için müşteri aradıkları, korsan taksilerle yakın ilçedeki bir otele giderek burada fuhuş yaptıklarını tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Operasyon başlatan ekipler, 2 mekana, eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon ve denetimlerde 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12'si yabancı uyruklu 15 kadın ve 2 otel sahibi de gözaltına alındı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Kadınlar, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 'çevreye rahatsızlık vermek', otel sahipleri de 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 15'i kadın, 17 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Son Dakika Haberleri
Korku dolu anlar! Yol tartışmasında 'İmamoğlu'nun özel kalemiyim' diyerek çocuklu ailenin aracını taşladılar

Korku dolu anlar! Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek çocuklu ailenin aracını taşladılar

 Otelde konaklayan kadın, uyuduğu sırada görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti

Otelde konaklayan kadın, uyuduğu sırada görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Derya Baykal Mehmet Erdem
Spor Diego Marcao Cristiano Arda Turan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Trabzon'da restoran ve otele fuhuş baskını: 15'i kadın, 17 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 14:39:07. #1.17#