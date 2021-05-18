Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu
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Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu Ortahisar ilçesinde 3 farklı adrese düzenlenen baskınlarda çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlenen baskınlarda çoğu turşu bidonları...

Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu

Ortahisar ilçesinde 3 farklı adrese düzenlenen baskınlarda çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlenen baskınlarda çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 Dolar ve 50 Euro ele geçirildi. Belirtilen adreslerde bulunan M.Ç., B.Ö. ve Z.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu
Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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