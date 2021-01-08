Trabzon'da örtü yangını
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Trabzon'da örtü yangını

08.01.2021 22:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:56
Trabzon'da örtü yangını

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak olan yangının, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle sürdüğü belirtildi.


Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da örtü yangını
Trabzon'da örtü yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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