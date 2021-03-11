Trabzon'da mağarada yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen taş parçaları bulundu
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Trabzon'da mağarada yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen taş parçaları bulundu

11.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:28
Trabzon'da mağarada yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen taş parçaları bulundu

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki bir mağarada 13 bin yıl önce bıçak ve kazıyıcı olarak kullanıldığı düşünülen taş parçaları bulundu.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki bir mağarada 13 bin yıl önce bıçak ve kazıyıcı olarak kullanıldığı düşünülen taş parçaları bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğretim üyelerince Trabzon'un çeşitli bölgelerinde 2018'de yüzey araştırma projesi başlatıldı.

Araştırmalar kapsamında, Düzköy ilçesinin Çayırbağı Mahallesi Koskarlı mevkisindeki bir mağara içerisinde küçük ebatlarda 103 parça taş bulundu. Bu parçalardan 7'si arkeologlarca incelendi.

İlk incelemede, yaklaşık 13 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen taş parçalarının, bıçak ve kazıyıcı olarak kullanıldığı belirlendi.

Projede yer alan Öğretim Üyesi Dr. Hülya Çalışkan Akgül, AA muhabirine, ön analizler sonucu taş parçalarının tarihinin, buzul çağının sonunu gösterdiğini söyledi.

Söz konusu bölgenin mağara ve kaya açısından zengin olduğunu belirten Akgül, "İnsanoğlunun yaptığı taş aletlerle ilgili ilk buluntuları biz bu mağarada tespit ettik. Trabzon bölgesinin en eski sakinlerini böylece bu mağarada belgelemiş olduk." dedi.

Akgül, mağaradaki taş buluntuların hammaddesinin obsidyen ve çakmak taşı olduğunu ve kökenlerinin Kapadokya ve Kafkasya'ya dayandığının tespit edildiğini dile getirdi.

Yüzey araştırmasının 2023'te tamamlanacağını anlatan Akgül, şunları kaydetti:

"2023 yılının sonuyla birlikte Trabzon'un tüm ilçelerini, tüm bölgelerini gezmiş olacağız. Bu mağaramız bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü sadece Trabzon için değil, Anadolu arkeolojisine de büyük katkıda bulacak bir buluntu grubuna sahip. Çünkü şimdiye kadar bu bölgelerde bu kadar erkene tarihlenecek veriden söz etmek mümkün değildi. Dolayısıyla kalıplaşmış bir düşünce yavaş yavaş değişmeye başladı, Trabzon'un uzak geçmişine dair. Biz ilk mağaramızın tek kalmayacağını düşünüyoruz. Başka mağaralarda da çeşitli taş aletleri bulma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz."

Doç. Dr. Serkan Demirel de mağarada arkeolojik kazı çalışması yapılmasını istediklerini ifade ederek "Böyle bir niyetimiz var. Kazı çalışmasının yapılmasıyla birlikte eldeki malzeme de hem sayı olarak artacak hem de çeşitlenecektir." diye konuştu.

KTÜ Rektörü Prof. Çuvalcı'dan ekibe teşekkür

Öğretim üyeleri Akgül ve Demirel, KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Taşları inceleyen Çuvalcı, yüzey araştırma projesi ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akgül ve Demirel'e teşekkür eden Çuvalcı, "Üniversitemiz her türlü toplumsal fayda sağlayan çalışmaların içinde olacak ve desteklemeye devam edecektir. Trabzon'a gelen turistler için muhtemelen ilerde burası bir turizm yöresi turizm destinasyonu olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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