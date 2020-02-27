Trabzon'da kültür sanat

27.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:52

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "İnsan Sesi" oyununu, tiyatroseverlerin beğenisine sunuyor.

Jean Cocteau'un yazdığı, Işık Noyan'ın çevirisini yaptığı, Duygu Urhan'ın hem yönetip hem de rol aldığı "İnsan Sesi" oyununun yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan üstleniyor.

Bir kadının terk edilmesinin ardından yaşananların ele alındığı oyun, bugün, yarın ve 29 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle bir araya gelecek.

"Sahibinin Sesi" oyunu

İstanbul Devlet Tiyatrosu "Sahibinin Sesi" oyununu, Trabzon'da beğeniye sunacak.

Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ın yönettiği oyunda, Fatih Topçuoğlu, Ebru Aytürk, Lebib Gökhan, Meltem Evcioğlu, Oğuz Tunç, Eren Özyalçın, Murat Yatman, Esra Akbaş, Tayfun Sav, Duygu Başkaya, Berk Sezenler, Burak Aksak, Ecesu Sevindik ve Melis Özpaça rol alıyor.

Oyun, 3 ve 4 Mart tarihlerinde saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Meydan Sahnesi tarafından sahnelenen, "Hayat Kime Güzel" tiyatro oyunu, yarın saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Sergi

Trabzon Türk İslam Sanatları Grubu'nun karma sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alıyor.

Sergi, 4 Mart'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Konser

Ahmet Aslan ve Ahmet İhvani, Trabzon'da vereceği konserle sevilen eserlerini seslendirecek.

Konser, bugün saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

"Aşk Şarkıları ve Öyküler" programı

Sunay Akın ve İlhan Şeşen de "Aşk Şarkıları ve Öyküler" programı ile Trabzon'da sevenleri ile bir araya gelecek.

Program, 29 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Öte yandan aynı yerde Tuğkan konseri 2 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da, "Başrolde Emel Sayın Film Müzikleri" programı 3 Mart Salı günü saat 20.30'da, Sabahattin Ali'nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin, kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği "Aldırma Gönül" programı da Ferhat Göçer'in performansıyla 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de sahnelenecek.

Kaynak: AA