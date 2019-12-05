Trabzon'da kültür sanat

05.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:10

Trabzon'da Baba, Üç Şehzade, Yeni Bir Şarkı ve Ölü'n Bizi Ayırana Dek oyunları izleyicilerle buluşacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Baba ve Üç Şehzade oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

August Strindberg'in yazdığı, çevirisini Turan Oflazoğlu'nun yaptığı "Baba"nın rejisini Bilge Emin, yönetmen yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu üstlendi.

Dekorunu Özlem Karabay, kostümlerini Ceren Karahan, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Tuğrul Topçuoğlu, koreografisini Aslı Öztürk'ün hazırladığı oyunda Yavuz Topçuoğlu, Didem Aygün, Mert Hürol, Fatma Kum Ertekin, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Efecan Baştürk rol alıyor.

Eserde, evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki güç savaşına dönen Laura ile yüzbaşı Adolf'un, bu kez kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzuları anlatılıyor.



Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 7 Aralık Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Üç Şehzade"

TDT, ayrıca "Üç Şehzade" oyununu küçük izleyiciler için sahneleyecek.

Ulviye Karaca'nın yazdığı, Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği oyunun, yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan üstleniyor.

Oyun, 10 ve 11 Aralık'ta saat 11.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Yeni Bir Şarkı" oyunu

"Yeni Bir Şarkı" oyunu da 9 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Marguerite Duras'ın uzun bir evlilikten sonra ayrılan bir çiftin 4 yıl sonra buluşması ve yaşadıklarını gözden geçirmelerini konu edinen bu modern klasikler arasına giren oyun "kadın özgürleşme hareketinin" güçlü izlerini taşıyor.

Murat Erşen'in çevirisini yaptığı "Yeni Bir Şarkı" oyununu Kemal Aydoğan yönetiyor.

Sahne tasarımını Bengi Günay, ışık tasarımını İrfan Varlı, görsel tasarımını Cansu Köksal, Burak Günay, kostüm tasarımını Gamze Saraçoğlu'nun yaptığı oyunda rolleri Melis Birkan ile Caner Cindoruk paylaşıyor.

"Ölü'n Bizi Ayırana Dek"

Trabzon'da sahnelenecek bir diğer oyun ise Ölü'n Bizi Ayırana Dek.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı oyunda, Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu rol alıyor.

Boşanmak üzere olan bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Cansu ve Serdar, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen bir kutlama partisine katılırlar. Ancak sabah aynı yatakta uyanırlar. Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar'ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede uzanmakta olan cesettir."

Oyun, 10 Aralık Salı günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Konser

Genç sanatçı Karsu Dönmez, Türkiye turu kapsamında Trabzon'da vereceği konserde sevenleriyle bir araya gelecek.



Konser, 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA