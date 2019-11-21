Trabzon'da kültür sanat

21.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:04

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kuzguncuklu Fazilet", "Sihirli Lamba" ve "Korkut Ata" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Yılmaz Karakoyunlu'nun yazdığı, Adnan Erbaş'ın yönettiği "Kuzguncuklu Fazilet" adlı oyunda, Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk'ün de aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan, dekorunu Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Günüç'ün yaptığı oyunun koreografisi Nilgün Bilsen'e ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 23 Kasım Cumartesi günü de saat 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

"Sihirli Lamba" oyunu

TDT, "Sihirli Lamba" adlı oyunu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Cengiz Özek'in yazıp yönettiği oyunda Ceyhun Gen, Gürkan Erarslan, Ogün Kılıç ve Muhammet Aymaz rol alıyor.

Dekorunu Hakan Dündar, kostümlerini Özge Akarsu, ışık tasarımını Nihat Bahar'ın yaptığı oyun, 26 Kasım Salı günü saat 11.00'de aynı sahnede izlenebilecek.

"Korkut Ata" oyunu

TDT, "Korkut Ata" adlı oyunu da izleyicisiyle buluşturacak.

Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği oyunda, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Eraslan, Elvan Saliha Karahasan, Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa Sağlam, Songül Natır, Aykut Güner, Mahir Elvan ve Durulcan Yaman rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru ve maske tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostümleri Funda Çebi, koreografisi Veysel Aymaz ve müziği Oktay Köseoğlu'na ait.



Oyun, 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin karşısında olacak.

"Bülent Bey'in Hikayesi" Trabzon'da

Tiyatro Bal Porsuğu, "Bülent Bey'in Hikayesi" adlı oyunu sahneleyecek.

Uğraş Güneş'in yazdığı, Murat Eken'in yönettiği oyunda Bülent Emrah Parlak rol alıyor.

Sırrı halen tam olarak çözülemeyen beynin, organlarla verdiği yönetim mücadelesinin anlatıldığı oyun, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Sergi ve konser



Yasemin Kalyoncu'nun "Düşle Yorum" adlı 10. kişisel resim sergisi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak.



Açılışı yarın saat 17.30 gerçekleştirilecek sergi, bir hafta gezilebilecek.

Grup Abdal, Trabzon'da vereceği konserle sevilen eserlerini seslendirecek.

Konser, yarın saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA