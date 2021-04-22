TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
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TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da 3 günlük kısıtlama öncesi bazı kişiler, kırsal mahalle ve yaylalardaki evlerine gitmeye başladı.

TRABZON'da 3 günlük kısıtlama öncesi bazı kişiler, kırsal mahalle ve yaylalardaki evlerine gitmeye başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, 'Maalesef bu tür yerlerde kuralara titizlikle uyulmuyor" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Trabzon'da kentten kırsala çıkışlar başladı. Kırsal mahallelerde ve yaylalarda evleri olanlar, buralara gidiyor. Bu kişiler, sosyal izolasyon kuralını ihlal etmemeleri yönünde uyarılıyor.

Koronavirüs bulaş riskinin kırsal alanlarda kurallara uyulmadığı için riskli olduğuna dikkat çeken KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, 'Köy gibi kırsal alanlara kaçışın bu dönemde çok fazla olduğunu gördük. Kent genelinde yaşayan birçok insanın kırsalda manzaralı, doğa içerisinde lüks evleri var. Bu evleri okullarda kapalı iken hafta sonları genellikle tercih ediyorlar. Kimi insanlarda kırsalda bulunan evlerine tamamen yerleştiler. Ama maalesef bu tür yerlerde kuralara titizlikle uyulmuyor. ve ciddi bulaş o alanlarda olabiliyor, dikkatli olunmalı" dedi.

'HERKES KÖYLERE KAÇMAYA ÇALIŞIYOR'

Kent merkezinden kırsala göç ettiğini anlatan Necip Fazıl Günaydın, 'Uzun yıllar boyunca köyler kente hep göç verdi. Genellikle insanlarda kent merkezinden ev alıp yerleşme isteği vardı. Ama salgın hastalığın ortaya çıkmasının ardından artık herkes köylerdeki evlerine kaçmaya çalışıyor. Hatta daha önce köydeki yerlerini satıp şehirden ev alanların pişman olduklarını da görebiliyoruz. Ben daha önce şehir merkezinde yaşıyordum. Oradan taşınıp daha sakin merkezden uzak yere taşındım. Çocuğum var. Onu burada bahçelerde gezdirip toprakla ilgilenmesini sağlıyorum" diye konuştu.

'HASTALIĞI DA BURALARA KADAR GETİRDİLER'

Kent merkezinden gelenlerin kırsala virüs taşıdığını belirten Hacer Mersinli ise, 'Herkes köydeki evlerine geliyor. Genellikle şehirde evi olanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var diye köylere kaçıyorlar. Burası kalabalıktan uzak. Burada evi olup da gelenler kapısında oturuyor, bahçeye, tarlaya çıkıyor, hava alıyor. Ama şehirde dört duvar arasında sıkışanlar da var. Allah onların da yardımcısı olsun. Ama buralara da gele gele hastalığı da buralara kadar getirdiler" diye konuştu.

TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR
TRABZON'DA KISITLAMA ÖNCESİ MAHALLE VE YAYLADAKİ EVLERİNE GİDİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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