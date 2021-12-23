Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı - Haberler
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Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yüzünden çok sayıda köy yolu kapanırken, Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler renkli görüntüler oluşturdu.

TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yüzünden çok sayıda köy yolu kapanırken, Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler renkli görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürürken dün akşam şehrin rampa olan kısımlarından araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Çoğu sürücü aracını yol kenarına park etmek zorunda kalırken, çoğu vatandaş ta evlerine yürüme gitmek zorunda kaldı.

Boztepe Mahallesi'nde çekilen kar görüntüleri kartpostalları aratmazken vatandaşlar da manzaranın tadını çıkarmaya çalıştı.

Trabzon'a mevsimin ilk karı yağarken vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandıklarını belirtti. Özellikle ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını beliren Doğukan Zihni, "Mevsimin ilk karı yağdı ancak hazırlıksız yakalandık. Hem belediye hem de ulaşım olarak hazırlıksız yakalandık. Sivil araçlarımız yolda kaldığı için ulaşımda biraz sıkıntılar çektik. Karın bu kadar etkili olacağını düşünmedik arabalar hep yolda kaldı" dedi.

Kar yağmasının güzel ancak zor taraflarının olduğunu belirten Mehmet Şeri ise "Kar güzel ancak sonrası ulaşım açısından kötü oldu. Bize göre en zor olan yanı ulaşım en eğlenceli yanı ise yağması. Aracımı her ihtimale karşı bırakıp işe yürüme gidiyorum" diye konuştu.

Aniden gelen kar dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını ancak karın her şeye rağmen güzel olduğunu ifade eden Ömer Öztürk de "Kar çok sevimli ancak ansızın geldiği için çok sıkıntı yaşadık. Keşke ansızın gelmeseydi yine de hoş geldi güzel geldi biz karı seviyoruz zaten. Bulunduğumuz yer biraz rampa olduğu için biraz sıkıntı yaşadık ancak sağ olsun belediye çalışarak yolları açtı. Şu anda güzel biz soğuğunu çekiyoruz çocuklar eğlencesini çeksin" dedi. - TRABZON

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

Trabzon'da karın getirdiği zorluklar ve güzellikler görüntülere böyle yansıdı

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