Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı
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Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı

05.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:01

Trabzon'da bulunan Adacık Mahallesi'nde artan korona vakaları nedeniyle dün saat 21.00'den itibaren karantina uygulamasına başlandı. Ancak haberi 3 saat öncesinden duyanlar, mahalleden apar topar kaçtı. Jandarma, mahallenin giriş-çıkışlarında 24 saat nöbet tutmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon'da tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı.

APAR TOPAR KAÇTILAR

Akçaabat ilçesinde vaka ve temaslı sayısı artışı yaşanan 620 haneli, 1275 nüfuslu Adacık Mahallesi de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ikinci bir emre kadar dün akşam saat 21.00'den itibaren geçerli olmak üzere karantinaya alındı. Ancak yaklaşık 3 saat önce duyurulan kararı öğrenen mahallelilerden bazıları, erkenden apar topar kaçtı.

Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar mahalleden apar topar kaçtı

JANDARMALAR 24 SAAT NÖBETTE

Karantinada kalmak istemeyenlerin, kentlerdeki evlerine indikleri ya da yakınlarının yanlarına yerleştikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı. Mahalleye kimsenin giriş ve çıkışına izin verilmezken, jandarma ekipleri de 24 saat süreyle nöbet tutmaya başladı.

Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar mahalleden apar topar kaçtı

"İŞİ GÜCÜ OLANLAR MAHALLEYİ TERK ETTİ"

Adacık Mahallesi Muhtarı Selahattin Gedikli karantina kararından birkaç saat önce haberdar olduklarını belirterek, "Karantina kararından çok önceden kimsenin haberi yoktu. Karar duyulunca işi gücü olanlar mahalleyi terk etti. Böyle bir karmaşa yaşandı. Jandarma ekiplerimiz hemen giriş çıkışları kapattı" dedi.

Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar mahalleden apar topar kaçtı
Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı
Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Haber Yorumları (2)
BELCİKA: Saygisizlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEN: Şuursuzluk!..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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