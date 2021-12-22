Trabzon'da kar yağışında öğrenciler mahsur kaldı; eğitime kar tatili

TRABZON (DHA) - TRABZON'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle servis minibüslerinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kentte kar nedeniyle havalimanında uçuşlar iptal edilirken, şehir merkezi ve tüm ilçelerinde de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünün uyarısı sonrası kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle Çamoba Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan servis minibüsleri rampa yolda kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, büyükşehir belediyesi ve ifaiye ekiplerince kurtarılarak evlerine taşındı. Ekipler, kentin rampa güzergahlarında temizleme ve tuzlama çalışması sürdürdü. Kar nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda uçak seferleri de iptal edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce kar yağışı öncesinde hazırlıkların başlandığı belirtilerek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği duyuruldu.