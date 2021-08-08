Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Holo grup yolunda ilerleyen Necdet Ayyıldız'ın kullandığı 61 FK 812 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çarpmanın etkisiyle yan dönen kamyonetin sürücüsü ile beraberindeki Atilla Ayyıldız ve Muhammed Taha Ayyıldız (10) araçta sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Dernekpazarı ve Çaykara İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk