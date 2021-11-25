Trabzon'da kadına şiddete karşı "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında, "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" sloganıyla konvoy düzenlendi.

Trabzon Barosu öncülüğünde, kadın sivil toplum örgütü temsilcileri, Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu üyeleri, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla araçlarıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde toplandı.

Araçlarına mor balonlar ve Trabzon'un yöresel ürünü keşan takan kadınlar, "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" sloganıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Araçlarına "Kadına Şiddet İnsan Hakkı İhlalidir", "6284 Kadınların Güvencesidir" ve "Kadına Şiddete Son" yazılı sticker yapıştırarak yola çıkan kadınların bazıları ise keşandan yapılmış başörtüsü, maske ve fular taktı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin eşlik ettiği konvoy, Atatürk Alanı'na geldi.

Yağışlı havaya rağmen alanın çevresinde sloganlar eşliğinde bir süre yürüyüş yapan kadınlar, müzik eşliğinde eğlendi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, kadınlara karşı şiddeti dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Ülkemizde kadınların hukuki kazanımlarına karşı yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda, kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğini endişeyle gözlemlemekteyiz." dedi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın önemini bildiklerini ifade eden Suiçmez, "Ancak bunun yanında mevcut yasal düzenlemelerin ve uluslararası mevzuatın eksiklik ve tutarlılıkla uygulanmasının daha da önemli olduğunun farkındayız." ifadesini kullandı.

Öte yandan etkinliğe katılan kadınlar, keşan üzerine "Yasalara dokunma uygula" yazılı pankart da açtı.

Çevredeki bazı erkeklerin de etkinliğe destek verdiği gözlendi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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