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Trabzon'da fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da polis ekipleri tarafından bir pansiyonda yapılan aramada 4 yabancı uyruklu kadın fuhuş yaparken yakalandı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da polis ekipleri tarafından bir pansiyonda yapılan aramada 4 yabancı uyruklu kadın fuhuş yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ortahisar ilçesindeki bir pansiyonda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Gece saatlerinde pansiyonda arama yapan polis ekipleri, 3'ü Türk vatandaşlığına geçen 4 yabancı uyruklu kadını fuhuş yaparken yakaladı. Ayrıca pansiyon konaklama listesi kontrolünde usulsüzlük yapıldığı da tespit eden polis ekipleri kimlik bildirme kanununa aykırı faaliyet göstermekten otel sahibi ve işletmeci hakkında idari işlem yaptı. Pansiyon sahibi, resepsiyon görevlisi olmak üzere toplamda 2 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 1 kadın sağlık kontrolünden sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 2021 yılı içerisinde il merkezinde ve ilçelerde "Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmekten" işlem yapılan ve "Fuhuşla Mücadele ve Zührevi Hastalıklar Komisyonunca" alınan kararla 15 otel ve 2 pansiyona 90 gün kapatma kararı verildi. - TRABZON

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