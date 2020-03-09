Trabzon'da evde bakım ücreti alanların sayısında artış yaşandı
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Ahmet Kurt, Güncel

Trabzon'da evde bakım ücreti alanların sayısında artış yaşandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, kentte 3 yılda evde bakım ücreti alanların sayısının yüzde 25 arttığını belirtti.

09.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08
Trabzon'da evde bakım ücreti alanların sayısında artış yaşandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt, kentte 3 yılda evde bakım ücreti alanların sayısının yüzde 25 arttığını belirtti.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılında 4 bin 831 engelliye aylık 4 milyon 882 bin 393 lira ödenirken, 2020 yılı şubat ayı itibarıyla 6 bin 80 engelliye aylık 8 milyon 950 bin 812 lira ödendiğini ifade etti.

Artışın sağlanmasında sosyal hizmet merkezlerinin etkili olduğuna işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmet merkezlerimiz birey, aile ve toplumun ihtiyaçlarını esas alarak, sorunların yerinde tespiti ve çözümüne yönelik hizmetler sunar. Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik faaliyetleri yürütür. Sosyal hizmet sunumunda şüphesiz tüm dezavantajlı grupları çok önemsiyoruz ancak bölgemiz özelinde engellilere yönelik çalışmaları hız kazandırmak için ayrı bir gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim."

Kaynak: AA

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