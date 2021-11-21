Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu - Haberler
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Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan ve otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan ve otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T, otomobiliyle polis memuru Yusuf Ceylan'a (39) çarparak kaçtı.

Kazada ağır yaralanan Ceylan, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kazanın ardından şüpheli, bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polisin yakaladığı E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kaza anında alkollü olduğu belirtilen 16 yaşındaki E.T, çıkarıldığı hakimlikçe "görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan 3 çocuk babası Ceylan'ın naaşı, Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Samsun'a gönderildi.

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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