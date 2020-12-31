Trabzon'da doktor, koronavirüse yenildi (2)

TÖREN DÜZENLENDİTrabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel için görev yaptığı Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'nde tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel için görev yaptığı Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'nde tören düzenlendi. Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak ile Trabzonspor eski yöneticilerinin katıldığı törende Demirel'in ailesi, meslektaşları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Dr. Hüseyin İlhan Demirel, törenin ardından dualarla toprağa verileceği, Uğurlu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına uğurlandı.Tolga SAĞLAM/TRABZON,-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN