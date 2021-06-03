Trabzon'da DOKA'nın destekleyeceği projelerin protokolleri imzaladı
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Trabzon'da DOKA'nın destekleyeceği projelerin protokolleri imzaladı

Trabzon'da DOKA'nın destekleyeceği projelerin protokolleri imzaladı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından destek verilecek projeler için protokol imzalandı.

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından destek verilecek projeler için protokol imzalandı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Of Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) hazırlanan ve DOKA tarafından desteklenecek projelerin imza töreni, TTSO'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üniversitelere çeşitli alanlarda destekler verdiklerini belirterek, hazırladıkları projeler için oda başkanlarına teşekkür etti.

Bölgede proje kültürünün ve proje uygulama kabiliyetinin artırılmasını istediklerini kaydeden Adıyaman, "Odalarımızla birlikte kurumsal kapasitenin artırılması, özel sektörümüze yönelik yeni açılımların yapılması konusunda bir imza töreni gerçekleştirdik. Bundan sonra da DOKA olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızın böyle güzel projelerini destekleyeceğiz. Projelerimizin Trabzon'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oda başkanları da desteklerinden dolayı DOKA'ya teşekkür etti.

Törende, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, Of TSO Başkanı Erdal Saral ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman arasında proje desteklerinin protokolleri imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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