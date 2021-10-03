Trabzon'da dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Trabzon'da dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

AA / Salih Tezcan - Haberler | Güncel
Trabzon'da dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 61 TN 695 plakalı otomobil, ilçenin Kömürcü mevkisinde yoldan çıkarak Yomra Deresi'ne düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Bekir Boran ve Ekrem Ünver'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, çekici yardımıyla otomobili dereden çıkarttı.

AA / Salih Tezcan - Son Dakika Haberleri
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