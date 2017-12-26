Trabzon'da Deaş Operasyonu

Trabzon'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, Gürcistan uyruklu karı koca yakalandı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Of ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Gürcistan uyruklu karı koca gözaltına alındı.



Yakalanan kişilerin bulunduğu mekanda yapılan aramada ise örgüte ait çeşitli dökümanlar ele geçirildi.



Öte yandan şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.