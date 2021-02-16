Trabzon'da çöp konteynerinde mahsur kalan çakalı mahalle sakinleri kurtardı
Trabzon'un Yomra ilçesinde çöp konteynerinde mahsur kalan çakal, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde çöp konteynerinde mahsur kalan çakal, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yomra Belediyesinin sosyal medya hesabından, ilçenin Çamlıyurt Mahallesi'ne inen ve çöp konteynerinde mahsur kalan çakalın kurtarılmasına ilişkin görüntülere yer verildi.
Videoda, çöp konteynerinin kapağını ip bağlayarak odun parçası yardımıyla açan ilçe sakinlerinin, çakalın dışarı çıkması için uzun süre uğraş verdiği görülüyor.
Görüntülerde, bir süre sonra dışarı çıkan çakal hızla bölgeden uzaklaşıyor.
Paylaşımda, "Çamlıyurt Mahallemizde bir çakal, çöp konteynerimizin içine girince konteyner kapağı üstüne kapanıyor. Mahalle sakinlerimiz çakalı, hayvanlarına zarar verme ihtimaline rağmen kurtarıp doğaya bırakıyor." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk