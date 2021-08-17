Trabzon'da Çin uyruklu kadında AIDS çıktı

Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan Çin pasaportlu kadının AIDS'li olduğu ortaya çıktı.

Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan Çin pasaportlu kadının AIDS'li olduğu ortaya çıktı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otele önceki gece fuhuş baskını düzenledi. Yapılan baskında, otelde fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kadın yakalandı. Yakalanan kadınlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kadınlara yapılan kan tetkiklerinde, aralarından Çin pasaportu taşıyan N.A.'nin AIDS pozitif olduğu tespit edildi.

N.A. ve beraberindekiler gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Öte yandan, otel sahibi ve çalışanı hakkında fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya zorlama suçundan adli ve idari tahkikat başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı