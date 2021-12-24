Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün buzlu yolda şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün buzlu yolda şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Murat B'nin kullandığı 38 JH 077 plakalı minibüs, Akçakale mevkisindeki buzlu yolda korkulukları aşarak şarampole düştü.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi ilçedeki hastanede tedavi altına alındı.
Minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Öte yandan aynı mevkide üç trafik kazası daha meydana geldi.
AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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