Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün buzlu yolda şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde minibüsün buzlu yolda şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Murat B'nin kullandığı 38 JH 077 plakalı minibüs, Akçakale mevkisindeki buzlu yolda korkulukları aşarak şarampole düştü.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi ilçedeki hastanede tedavi altına alındı.

Minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan aynı mevkide üç trafik kazası daha meydana geldi.

Trabzon'da buzlu yolda şarampole düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı

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AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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