Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti
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Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti

Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmen Recep Ali Düzenli bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti.

01.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:47

Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti

TRABZON - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde öğretmen Recep Ali Düzenli bahçesinde çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Karadeniz İş Okulu'nda İzci Lideri ve Müdür Yardımcısı olarak çalışan Recep Ali Düzenli (41), baba ocağı Dernekpazarı ilçesi Gülen mahallesinde kendisine ait çay bahçesinde çay toplarken yılan ısırdı. Yılan ısırmasına alerjisi olan öğretmen Recep Ali Düzenli zaman kaybetmeden evine gitti. Yakınları tarafından hemen Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzenli'nin Of Devlet Hastanesinde kalbi durdu. Yapılan müdahale sonucunda yeniden hayata döndürülen öğretmen Düzenli zaman kaybetmeden KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası öğretmen Recep Ali Düzenli Gülen mahallesinde toprağa verilecek.

Trabzon'da bir öğretmen çay toplarken yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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