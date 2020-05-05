Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı, 3 mahalledeki uygulama kaldırıldı
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli, Onurlu ve Balaban mahallelerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Arsin ilçesinde bir apartman karantinaya alındı.
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli, Onurlu ve Balaban mahallelerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Arsin ilçesinde bir apartman karantinaya alındı.
Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Arsin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs tarihli kararıyla, Yeşilyalı Mahallesi 342 Sokak'ta bulunan Uğur Apartmanı'nın karantina altına alındığı belirtildi.
Hayrat ilçesindeki 3 mahallede karantina süresinin sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Hayrat ilçesi Geçitli Mahallesi'nin tamamında, Hayrat ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Nisan tarihli kararıyla da Onur Mahallesi ve Balaban Mahallesi'nde (Hamzalı mevkisi hariç) karantina sona ermiştir."
Kaynak: AA