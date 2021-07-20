Kurban Bayramı namazı kılındı
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Kurban Bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

İskender Paşa Camisi'nde namaz kılan vatandaşlar Dua edilmesi Trabzon Trabzon'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

İskender Paşa Camisi'nde namaz kılan vatandaşlar

Dua edilmesi Trabzon

Trabzon'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Ortahisar ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Tarihi İskender Paşa Camisi'ne geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak cami içinde ve avluda saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Kılınan namazın ardından teşrik tekbirleri eşliğinde dua edildi.

Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı
Kurban Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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