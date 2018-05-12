Trabzon'da Üç Gündür Kayıp Olan Vaizin Cansız Bedeni Bulundu

Trabzon'da Üç Gündür Kayıp Olan Vaizin Cansız Bedeni Bulundu

Üç gündür haber alınamayan Trabzon İl Vaizi'nin cesedi dere kenarında bulundu. Vaiz'in ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra belirlenecek.

Trabzon'da 3 gündür haber alınamayan vaiz Mehmet Atar'ın cesedi dere kenarında bulundu.

CESEDİ BULUNDU

Trabzon il vaizi olarak görev yapan Mehmet Atar'dan 3 gündür haber alınamıyordu. Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Atar'ın cep telefonu Köprübaşı ilçesindeki Büyükdoğanlı mahallesinde sinyal vermesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Bölgede yapılan çalışmalarda yol kenarında otomobili bulunan Atar'ın cesedi dere kenarında bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Atar'ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

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