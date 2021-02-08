Trabzon Büyükşehir Belediyesinin çiçek ve fidan dikim çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, merkez ve ilçelerdeki çiçek ve fidan dikim çalışmaları devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, merkez ve ilçelerdeki çiçek ve fidan dikim çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'u kış aylarında da rengarenk bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kenti çiçeklerle donattığı belirtildi.

Belediyenin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehir genelinde başlattığı çalışmalarla merkez ve ilçelerde kavşaklar, refüjler, parklar ve çocuk oyun alanlarını çeşitli çiçeklerle süslediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak hummalı bir çalışma başlatan ekipler, binlerce çiçeği toprakla buluşturuyor. Öte yandan yabani ot temizliği de yapılırken, gerekli ilaçlama çalışmaları da titizlikle yürütülüyor. Hafta sonu kısıtlamalarını da fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akyazı ve Beşirli mahalleleri ile Maçka yolunda refüj çalışması gerçekleştirdi."

Açıklamada, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarının titizlikle devam ettiği işaret edilerek, "Zaten yeşil olan Trabzon'umuzu daha da yeşil hale getirmek adına 4 mevsim çiçeklendirme çalışması yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada, Trabzon'u güzelleştirmek adına yapılan programlı dikim çalışmalarının, mevsimine özgü çiçeklerle yıl boyunca devam edeceği de ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum