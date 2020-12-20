Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışmalarını sürdürüyor
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışmalarını sürdürüyor

20.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:37
Trabzon Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, yapımı devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlamaları süresince de çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, yapımı devam eden projelerin en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla sokağa çıkma kısıtlamaları süresince de çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şantiyeleri ve ekiplerinin, hafta sonu boyunca İskenderpaşa otoparkının yıkımı, Sporcu Yetenek ve Perfonmans Merkezi, Millet Bahçesi buz pateni ve kaykay pisti, Yalıncak Plajı, Kadınlar Hali ve gasilhane, yeni ulaşım binası, Pelitli ve Fatih taksi durakları ile birlikte Arsin Kuran Kursu, Akçaabat Konukevi, Maçka Altındere Vadisi Sosyal Tesisi, Çayırbağı mescit ve tuvalet inşaatlarının yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü ifade edildi.

Ayrıca yeni otogar inşaatı için de şantiye alanı oluşturularak çevre duvarlarının örülmesi çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunular kaydedildi:

"Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şantiyelerde 390 personel görev yaparken, denetimler için de 30 kontrol mühendisi görevlendirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince gerekli önlemleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz verdiğimiz projelerimizi en hızlı şekilde tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda ekiplerimiz, yapımı devam eden tüm projelerimiz için hafta sonu boyunca da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışma yürütmektedir. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza evlerinde kalarak tedbirlere uydukları için teşekkür ediyoruz. Kurallara uyarak bu zor sürecin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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