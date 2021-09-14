Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Yenimahalle sakinleriyle bir araya geldi - Haberler
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Yenimahalle sakinleriyle bir araya geldi

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Yenimahalle sakinleriyle bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun, mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mahalle ziyaretleri kapsamında Zorluoğlu'nun Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle sakinleriyle buluştuğu belirtildi.

Zorluoğlu'nun vatandaşlarla sohbet ederek, mahalledeki eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili birim amirlerine talimat verdiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, "Trabzon'u denizle buluşturmak için projeler ürettik. Gülcemal Projemiz ile vatandaşımızı yeniden denizle buluşturuyoruz. Yenimahalle'nin hemen ardında doğal bir plaj oluştu. Önceden burada denize giren vatandaşlarımız yeniden denizle buluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, Trabzon'da yürütülen altyapı çalışmaları hakkında da mahalle sakinlerini bilgilendirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde büyük bir projeye başladık. Gayet iyi gittik. Hemen hemen bitmek üzere. Şimdi ise üst yapıya başladık. Yavaş yavaş her yer şekillenmeye başladı. Bu süreç içerisinde bizlere sabır gösteren esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Zorluoğlu'na TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Başkan Danışmanı Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Yenimahalle sakinleriyle bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Yenimahalle sakinleriyle bir araya geldi

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Yenimahalle sakinleriyle bir araya geldi - Haberler
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