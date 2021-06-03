Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Avrasya Pazarı Projesi'ne ilişkin, "İnşallah tamamlandığında buradaki yaklaşık 150 dönümlük alanda Avrasya pazarı ile birlikte kuyumcu kent, bilim merkezi, kent meydanı, dolmuşlar için uygun alanlar ve otoparklar olmak üzere...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yapımı devam eden Avrasya Pazarı Projesi'ne ilişkin, "İnşallah tamamlandığında buradaki yaklaşık 150 dönümlük alanda Avrasya pazarı ile birlikte kuyumcu kent, bilim merkezi, kent meydanı, dolmuşlar için uygun alanlar ve otoparklar olmak üzere bu alan şehir için yeni bir cazibe merkezi olacak." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'le Avrasya Pazarı Projesi alanında incelemelerde bulunan Zorluoğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zorluoğlu, gazetecilere, yaklaşık 350 iş yeri olacak projede, kafeterya, çay ocağı, mescit, dinlenme odaları, idare odalarının yer alacağını söyledi.

Zorluoğlu, Trabzon tarihinde 1980'li yılların sonlarından itibaren önce Rus Pazarı olarak var olan, ardından Avrasya pazarı olarak bilinen bu önemli ticaret merkezini yeniden kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Seçimlerden önce Avrasya Pazarı Projesi'nin sözünü verdiklerini hatırlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah tamamlandığında buradaki yaklaşık 150 dönümlük alanda Avrasya pazarı ile birlikte kuyumcu kent, bilim merkezi, kent meydanı, dolmuşlar için uygun alanlar ve otoparklar olmak üzere bu alan şehir için yeni bir cazibe merkezi olacak. Bunun dışında Ganita tarafına da bir ekolojik köprü sözümüz var. Ekolojik köprüyü de projelendiriyoruz. O ekolojik köprüyle birlikte esasında şehrin yaya olarak denize ulaşımını da sağlayacağız. Birinci etapta Ganita'dan Faroz'a, ikinci etapta ise Faroz'dan Beşirli'ye ve Akçaabat'a kadar sahil alanını düzenleyeceğiz. Trabzon bölgenin en cazip, en güzel ve kaliteli vakit geçirilen sahillerine sahip olacak. İlk etabı önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Pazarkapı'da devam eden Plenetaryum, Kuyumcu Kent ve Avrasya Pazarı projelerinin bir taraftan şehir merkezi ile bir taraftan da sahil projesiyle birleştiğini belirterek, verilen sözün yerine getirilmesinden mutluluk duyduğunun altını çizdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Avrasya Pazarı Projesi inşaatında incelemelerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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