Trabzon Belediyesi mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesti! Doğa severler ayaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon Belediyesi mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesti! Doğa severler ayaklandı

Trabzon Belediyesi mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesti! Doğa severler ayaklandı
Haberler.com / Perihan Kara - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sülüklü Mezarlığı'ndaki selvi ağaçlarını kestirdi. Kesime gerekçe olarak ağaçların yaşlı olması ve reçine akıtması gösterildi. Doğa severler ise ağaçların kesilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Trabzon Belediyesi ekipleri talimat üzerine Sülüklü Mezarlığı'ndaki onlarca yaşlı selvi ağacını kesti. Yapılan bu işlemin görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından doğa severler harekete geçti. Giderek artan tepkilerin üzerine devreye giren Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

ŞEHİTLİKLERİN MERMERLERİNE DİKKAT ÇEKİLD

Söz konusu açıklamada kesimlere gerekçe olarak ağaçlardan akan reçinelerin mezar taşlarında leke bırakması gösterildi. Ayrıca mezarlıktaki şehitliklerin mermerlerinde oluşan kirliliğe vurgu yapıldı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklama tam olarak şöyle: "Ağaçların yapraklarında bulunan reçine bezlerinden akan reçinenin mermerlerde lekelenmeler oluşturduğu, rüzgarlı havalarda ağaçlarda kuruyan dalların mezarların yanında bulunan bayrak direklerinin düşmesine neden olarak mezarlara zarar verdiği, ayrıca kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlar için de tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

"UZMAN GÖRÜŞÜ OLMADAN AĞAÇ KESİMİ SÖZ KONUSU OLMAZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre, yeşil ve doğa hassasiyetimiz herkesin malumuyken, uzman görüşü ve talebi olmadan ağaç kesim işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu bile olamaz. Ayrıca şehitlerimizin mezarlarına zarar verdiği için orman mühendislerinin tespiti sonucunda kesilen ağaçların yerine daha uygun türde ağaç dikimi gerçekleştirilecektir."

Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
Perihan Kara
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzon Belediyesi mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesti! Doğa severler ayaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:02:33. #1.15#

title