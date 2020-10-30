TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
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TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

30.10.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:44
TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil'den Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Pakdil, mesajında, 48, 53 ve 55. hükümetlerin Başbakanı, Anavatan Partisinin eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Pakdil; Yılmaz'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Anavatan Partisi camiasına sabır diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Avundukluoğlu

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