TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın
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TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinde yangın çıktı.

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Site Mahallesi'ndeki TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde çıktı. Müdürlük bünyesindeki sosyal tesislerin bulunduğu Kristal Park'taki konaklama merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yatakhane bölümüne sıçradı. Yangının ardından bölgeye Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Arif ARSLAN- Burak EMEK- Reşat YİĞİZ/ BATMAN,


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:48:30. #1.14#
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