Tozluyan Şelalesi büyülüyor
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Tozluyan Şelalesi büyülüyor

İhlas Haber Ajansı / İsmet Şentürk - Haberler | Güncel

- (Özel) Tozluyan şelalesi büyülüyor Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık Köyü'nde Gölçukuru Yaylası'nda karlar erirken görsel bir şölen yaşanıyor.

- (Özel) Tozluyan şelalesi büyülüyor

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Derekızık Köyü'nde Gölçukuru Yaylası'nda karlar erirken görsel bir şölen yaşanıyor.

Uludağ'ın en önemli şelalelerinden birisi olan Tozuyan Şelalesi'ni Bursalı dağcılar görüntüledi. Güvercinlik vadisi içinde Saitabad Şelalesi ziyaretçi akınına uğrarken, aynı dere içinde yer alan bu şelaleye arazi şartları ve karların eridiği dönemde suyun debisinin yüksek olması sebebiyle ulaşılamıyor. Bursalı dağcı İsmet Şentürk, şelalenin en güçlü ve en güzel zamanının arazinin engebeli olması yüzünden izlenemediğini belirtti. Uludağ Dağcılık Kulübünün uzun yıllar başkanlığını da yapan Şentürk, ULUDAK Kulübü sporcuları olarak Uludağ'ın gizli güzelliklerini tanıtmayı vazife kabul ettiklerini kaydetti.

Bu mevsimde ancak tecrübeli dağcıların bu bölgeye girebileceğini ifade eden Şentürk, "Güvercinlik deresi coşkun akıyor. Arazinin dik kaya yapısı geçişe izin vermiyor. Uludağ'ın güzelliklerini paylaşmaya devam edeceğiz. Gölçukuru Yaylası bölgede çok önemli çilek ve ahududu üretim merkezidir. Yaylanın her karış toprağı üretim için kullanılıyor. Derekızık Köyü'ne 8 kilometre mesafede olan bu güzel yaylaya güvenlik sebebiyle yabancıların araçla girişine izin verilmiyor" dedi.

Tozluyan Şelalesi büyülüyor
Tozluyan Şelalesi büyülüyor
Tozluyan Şelalesi büyülüyor
Tozluyan Şelalesi büyülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Şentürk

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