Tozkoparan İskender dizisi konusu, oyuncuları kim? Tozkoparan İskender dizisi izle! Tozkoparan İskender dizisi ilk fragman izle!
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Tozkoparan İskender dizisi konusu, oyuncuları kim? Tozkoparan İskender dizisi izle! Tozkoparan İskender dizisi ilk fragman izle!

02.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:55
Tozkoparan İskender dizisi konusu, oyuncuları kim? Tozkoparan İskender dizisi izle! Tozkoparan İskender dizisi ilk fragman izle!

Merakla beklenen ve ilk bölümü ile ekranlara gelecek dizi Tozkoparan İskender dizisi konusu, oyuncuları kim? Tozkoparan İskender dizisi izle! Tozkoparan İskender dizisi ilk fragman izle!

2 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü TRT ekranlarında yayınlanacak Tozkoparan İskender dizisi konusu, oyuncuları kim? Tozkoparan İskender dizisi izle! Tozkoparan İskender dizisi ilk fragman izle!

TOZKOPARAN İSKENDER DİZİSİ KONUSU

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte. 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.

TOZKOPARAN OYUNCULARI

Mert Erdoğdu

Deniz Erayvaz

Ülkü Hilal Çiftçi

Defne Ersen

Leya Kırşan

Burak Alkaş

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