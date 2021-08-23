Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı
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Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Kültür Sanat

Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı Tunceli'nin Pertek ilçesinde kazı çalışmalarına başlanan Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı.

Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde kazı çalışmalarına başlanan Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ve ilgili kurum amirleri ile birlikte Pertek Tozkoparan höyüğünde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Özkan, yaklaşık 2 ay öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı'nın destekleri ve sahadaki çalışanların gayreti ile Tozkoparan höyüğünde kazı çalışmalarına başlandığını söyledi. Vali Özkan, "Tozkoparan höyüğünde kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Höyük beklediğimizden çok daha önce, çok daha kısa sürede bize eserlerini vermeye başladı. Arkadaşlar bir kısım eserlerimizi halihazırda Tunceli Müzemizde sergiliyorlar. Kazılarımız devam edecek inşallah beklentimiz burayı bir açık hava müzesine dönüştürmek. Tunceli'yi hep söylüyorum tarım ve turizm kenti haline getirmek istiyoruz. Bu hususta da Tozkoparan Höyük inşallah bizler için bir ayak, bir basamak olacak" dedi.

Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı
Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı
Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı
Tozkoparan höyüğünde tarihi eserler çıkmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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