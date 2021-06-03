Tozkoparan dizisinin Sedef'i Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nerelidir?
Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk olan, daha önce Tozkoparan dizisindeki Sedef karakteriyle büyük beğeni kazanan Burcu Altın Deprem, son günlerde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nerelidir?
Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk olan Burcu Altın Deprem, son günlerde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Burcu Altın Deprem kimdir? Burcu Altın Deprem kaç yaşında, nerelidir?
BURCU ALTIN DEPREM KİMDİR?
Burcu Altın Deprem (13 Eylül 1984, İstanbul), Türk oyuncudur. Lions Tiyatro Ödülleri'nde, Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü aldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümü okudu. 2007 yılında Minnoş filminde yer aldı. 2008 yılında Hakan'la Geziyorum programında sunuculuk yaptı. Kırık Kalpler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde konuk oyuncu oldu.
2010 yılında Rina filminde Gökçe karakteri ile başrollerde yer aldı. Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı, Öğretmen Kemal dizinde yer aldı.
Beni Böyle Sev dizisinde Reyhan karakterini canlandırdı. Çat Kapı isimli programda sunuculuk yaptı. Star TV'de yayınlanan Eğlendirme Dairesi programında oyunculuk yaptı. Günümüzde atv'de yayınlanan Kaçın Kurası adlı dizide yer alıyor.
FİLMOGRAFİ
2019 Gamonya: Hayaller Ülkesi
2018 Tozkoparan
2018 Düğüm Salonu - Cansu
2017 Badem Şekeri - Sevda
2016 Kaçın Kurası - Sibel
2016 Geldim Gördüm Güldüm
2012 Beni Böyle Sev - Reyhan
2012 Sudan Bıkmış Balıklar - Gökçe
2011 Huzurum Kalmadı
2011 Babam Sağolsun
2010 Öğretmen Kemal - Dilara
2010 Rina - Gökçe
2009 Kırık Kalpler