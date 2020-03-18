Toyota Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek
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Toyota Otomotiv, Koronavirüs, 21 Mart, Türkiye, Güncel

Toyota Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.

18.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:25
Toyota Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı. Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.

Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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