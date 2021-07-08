Toyota Türkiye'de satış ve pazarlama bölümlerinde görev değişikliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toyota Türkiye'de satış ve pazarlama bölümlerinde görev değişikliği

Toyota Türkiye'de satış ve pazarlama bölümlerinde görev değişikliği
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de organizasyonel yapılanma kapsamında, 2016 yılından bu yana pazarlama direktörü olarak görev yapan Barış Erdim, satış direktörü olarak atanırken, Toyota Türkiye'nin yeni pazarlama direktörü olarak ise Özge Zengil görevlendirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de organizasyonel yapılanma kapsamında, 2016 yılından bu yana pazarlama direktörü olarak görev yapan Barış Erdim, satış direktörü olarak atanırken, Toyota Türkiye'nin yeni pazarlama direktörü olarak ise Özge Zengil görevlendirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ açıklamasına göre, Şirketin "Herkes İçin Mobilite" vizyonu ile şekillenen elektrikli modelleri kapsayarak genişleyen ürün gamı ve dinamik pazar koşulları kapsamında yeni bir yapılanma gerçekleşti.

Organizasyonel yapılanma kapsamında, 2016 yılından bu yana pazarlama direktörü olarak görev yapan Barış Erdim, satış direktörü olarak atandı.

Toyota Türkiye'nin yeni pazarlama direktörü olarak ise Özge Zengil görevlendirildi.

2003 yılında İTÜ Makine Mühendisliğinden mezun olan Zengil, New York Üniversitesi'nde MBA İşletme masterını tamamladı.

2008 yılından bu yana Toyota Türkiye'de Pazarlama Ürün ve Stratejik Planlama Bölümü'nde görev alıyordu.

Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Zengil, Türkiye'de ağır ticari pazarında ürün bölümü deneyimine de sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Sezen Aksu Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toyota Türkiye'de satış ve pazarlama bölümlerinde görev değişikliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 21:18:17. #1.14#

title