Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışması bu yıl dijital yapılacak
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Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışması bu yıl dijital yapılacak

Toyota'nın 'Hayalimdeki Araba' resim yarışması bu yıl dijital yapılacak
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Toyota tarafından "Senin Hayalin-Geleceğin Arabası" temasıyla her yıl düzenlenen "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" salgın önlemleri çerçevesinde bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Toyota tarafından "Senin Hayalin-Geleceğin Arabası" temasıyla her yıl düzenlenen "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması" salgın önlemleri çerçevesinde bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Toyota açıklamasına göre, geçen yıl hijyen koşulları göz önünde bulundurularak ertelenen organizasyon, bu yılın yarışmasıyla birleştirilerek 9'uncu kez düzenlenecek. Geçen yıl gönderilen resimler de Toyota Türkiye tarafından dijital ortama aktarılarak yarışmaya dahil edilecek.

Otomobilleri çocuklara sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme temasıyla ulusal olarak düzenlenen ve her yıl binlerce resmin katıldığı yarışma 7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımına açık olacak. Çocuklar yaptıkları resimlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekip, bu fotoğrafları "https://www.toyota.com.tr/hayalimdeki-araba/yarisma-hakkinda.json" adresine göndererek yarışmaya katılabilecekler.

Başvurular 23 Nisan'da başlıyor

Gönderilen fotoğraflar en fazla 30 MB boyutunda "jpeg, png ve PDF" dosyası şeklinde olabilecek. Yarışma için başvurular 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başlayıp 30 Mayıs'ta sona erecek. Haziran ayında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren resimler 2 Temmuz'da açıklanacak.

Önceki yıl 5 bini aşkın eserin gönderildiği yarışma, bu yıl gönderilecek çalışmalarla birlikte 4 ayrı kategoride konunun uzmanı jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri ise birbirinden değerli ödüller kazanacak.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara "https://www.toyota.com.tr/hayalimdeki-araba/yarisma-hakkinda.json" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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