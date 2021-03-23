Toyota Aygo X Prologue'un lastikleri Goodyear'dan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Toyota Aygo X Prologue'un lastikleri Goodyear'dan

23.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:32
Toyota Aygo X Prologue'un lastikleri Goodyear'dan

Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.

CARMEDYA.COM – Goodyear, Toyota Aygo X Prologue için sert görünüşlü bir tasarıma ve yüksek performansa sahip bir konsept lastik geliştirdi.

Toyota'nın gelecek yıllarda A segmentindeki vizyonunu temsil edecek bu küçük crossover modeli, Toyota ile Goodyear arasında 2003 yılından bu yana yenilikçi konsept projelerde süren bir dizi iş birliğinin son halkasını oluşturuyor.

Goodyear EMEA Bölgesi OE Yönetici Direktörü Hans Vrijsen, Toyota iş birliği ile ilgili şöyle konuştu: "Goodyear olarak mobilitenin geleceğini şekillendiren öncü markalarla ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz. Toyota ile konsept araçlar konusunda 18 yıla yakın zamandır iş birliği yapan bir şirket olarak, şirketin A segmentinin geleceğine ilişkin vizyonunu destekleyen özel tasarım bir lastik daha sunduğumuz için mutluyuz."

Toyota Avrupa Tasarım ve Geliştirme Departmanı Tasarım Direktörü Lance Scott ise konuyla ilgili olarak; "Son konsept aracımızın lastikleri için daha önce olduğu gibi Goodyear tasarım ekibiyle yaratıcı bir işbirliğine girdik. Dinamik diş deseni ve yüksek teknoloji yanak ayrıntıları, Aygo X Prologue'un ruhunu tam anlamıyla yansıtırken, bu tasarım için hedeflediğimiz görünüş ve dinamik ileri harekete katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Sivas Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toyota Aygo X Prologue'un lastikleri Goodyear'dan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 23:32:32. #1.15#
title