Toygun Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Toygun Ateş koronavirüse yakalandı mı?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısı olan Toygun Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Toygun Ateş koronavirüse yakalandı mı? Toygun Ateş hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısı olan Toygun Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Toygun Ateş koronavirüse yakalandı mı? Toygun Ateş hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısı olan Toygun Ateş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Toygun Ateş koronavirüse yakalandı mı? Toygun Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

Toygun Ateş, (d. 2 Haziran 1954, İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, senaryo yazarı ve seslendirme sanatçısı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Toygun Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında Mağlup Edilemeyenler filminde Gazete Çalışanı rolünü alarak başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.[1]

TİYATRO OYUNLARI

Çilekli Spagetti/ Sami - 2014

Çehov Makinesi/ Firs - 2012

Velev ki Tartüf.../ Oyuncu - 2008

Şaşkın/ Oyuncu

Nüzul/ Dede

Yönetmeni Olduğu Sinema Filmi:

Karagöz ve Hacivat (2006)

Senaryosunu Yazdığı Filmler:

Karagöz ve Hacivat (2006)

Sevgili Oğlum (1994)

DİZİLER

Ver Elini Aşk (Asım Dede, 2017)

İçerde (Kareaçık, 2016)

Sevda Kuşun Kanadında (Arif'in Dedesi, 2016)

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası' (İbrahim, 2015)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Sofu Sinan Paşa, 2015)

Şeref Meselesi (Basri, 2014)

Çırağan Baskını (Sir Henry Layard, 2014)

Ağlatan Dans (Rüstem Ağa, 2014)

Kaçak (2013)

Güzel Çirkin (2013)

Huzur Sokağı (Hikmet, 2012-2013)

TOYGUN ATEŞ SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Onur Akay, 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş'in film çekimleri esnasında koronavirüse yakalandığını ve entübe edildiğini duyurdu.

Akay, "Malatya'da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştım. Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi'nde yattığını söylediler. Toygun ağabeyciğim, sen güçlüsün ve yeneceksin bu virüsü. Dualarımız seninle Toygun ağabeyciğim" ifadelerini kullandı.