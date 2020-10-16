Toy nedir, ne demek? Toy anlamı TDK: Toy ne anlama geliyor?
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Toy nedir, ne demek? Toy anlamı TDK: Toy ne anlama geliyor?

16.10.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:28
Toy nedir, ne demek? Toy anlamı TDK: Toy ne anlama geliyor?

Toy kelime anlamı ne demek, kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkçe'de sıklıkla kullanılan toy kelimesi, zaman zaman yanlış şekilde kullanılabiliyor. İşte, toy anlamı ve daha fazlası...

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre toy ne anlama geliyor? Kelime anlamı olarak, çok genç ve yeterli birikim ve bilgisi olmayan anlamlarında kullanılan toy kelimesinin farklı anlamları da vardır. TDK'ya göre toy ne demek?

TDK'YA GÖRE TOY NE DEMEK?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan toy kelimesi, gençliği dolayısıyla yeterli bilgisi, birikimi, görmüş geçirmişliği olmayan, deneyimsiz, beceriksiz olan anlamlarına gelir. Türkçe'de toy genellikle henüz büyümemiş, yetişmemiş ve olgunlaşmamış kişiler içn geçerlidir.

ÖRN: Arkadaşımın kardeşinin davranışları ve konuşması toy olduğunu gösteriyor.

Toy aynı zamanda, İslamiyet öncesinde Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp ve tartışıldığı aynı zamanda yasama, yürütme ve yargı yetkisini kullanan meclistir.

Bazı yemekli eğlenceler ya da ziyafet adına da toy kelimesini kullanmak mümkün. Bu durum daha çok 'toy düğünü' olarak bilinir.

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