Tövbeler Olsun yeni bölüm canlı izle | Tövbeler Olsun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Tövbeler Olsun hangi gün, nerede çekiliyor?

Tövbeler Olsun yeni bölüm canlı izle

Yeni dizi Tövbeler Olsun TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Tövbeler Olsun 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 16. bölüm kesintisiz izle!

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Holding'e el koyulduğunu Aylin'den öğrenen Latife soluğu Namzet 'in yanında alır. Namzet ise yaşadıklarıyla ilgili Osman'ı suçlamaktadır. Nazmiye ise şirketin başına gelenlerden Anıl'ı sorumlu tutar. Eda ve Anıl'ın geçmişten gelen arkadaşlıkları Nazmiye'nin şüphelerini daha da arttırmıştır. Namzet'e yardımcı olmayı aklına koyan Nazmiye Eda ve Anıl'ı konuşturmak için Ertan'la iş birliği yapar. Fakat Ertan işlerin daha da karışmasına sebep olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet, Osman'ın mahallesinde yeni bir iş kurmaya kalkışır. Bu durum ise Osman'ı kızdıracak ikili arasında ipler yine gerilecektir.

Namzet'e olan öfkesi giderek artan Osman'ı ise Horanta ailesiyle ilgili kötü bir sürpriz daha beklemektedir.

Osman'ı şoke eden gerçek ne?

Ertan'ın Eda'ya verdiği sırlar başına ne işler açacak?Namzet 'in herkesten gizlediği planı ne?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı 17. bölümün ardından yayınlanacak. Takipte kalabilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Horanta Holding'e el koyulduğunu öğrenen Namzet 'in kolay kolay pes etmeye niyeti yoktur. Yeni Genel Müdür Eda Güneş ise (Gaye Turgut Evin) bir an önce şirket ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Namzet olanlar yüzünden Osman'ı suçlamaktadır. Şirketi geri alma planları yapan Namzet, Osman ile büyük bir kavgaya tutuşur. Osman'ın sinirli halini gören Aylin ve Hülya ise Buğra ile ilgili olan gerçeği öğrendiğini düşünür. Tüm bunlar olurken Nazmiye, Anıl ile ilgili gerçeği öğrenecektir. Holding'e el konulduğunda habersiz olan Latife ise Namzet 'in davranışlarından şüphelenip aldatıldığını düşünmeye başlar.

Namzet 'in görüştüğü gizemli kadın kim? Latife'yi bekleyen kötü sürpriz ne?

Osman, Aylin ve Buğra'nın aşkını öğrenecek mi?

Anıl'ın Nazmiye'yi şoke eden sırrı ne? Namzet Horanta Holding'i geri alabilecek mi?

Tüm bu soruların cevabı Tövbeler Olsun 'un yeni bölümünde...

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam 13 Aralık Pazar TRT ekranlarına gelecek.

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Güven Kıraç - Namzet Horanta

İpek Tuzcuoğlu - Latife Horanta

Erkan Can - Osman Necipli

Çiçek Dilligil - Hülya Necipli

Merve Erdoğan - Cemre Horanta

Mert Carim - Sinan Horanta

Naz Çağla Irmak - Aylin Necipli

Seda Türkmen - Nazmiye Horanta

Sercan Badur - Buğra Horanta

Ünal Silver - Fuat Peştemalci