Tövbeler Olsun 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 28. Bölüm full HD izle!

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Peki, Tövbeler Olsun 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 28. Bölüm full HD izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu?

TRT 1 ekranlarında başlayan Tövbeler Olsun dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Peki, Tövbeler Olsun 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 28. Bölüm full HD izle! Tövbeler Olsun son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

TÖVBELER OLSUN 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktor Şevki Bey, Aylin ve Buğra'nın yardım istemesiyle birlikte Namzet ve Osman'ı barıştırmak için harekete geçer ve bunun için inatçı ikiliyi eskiden birlikte çalıştıkları kuyumcu dükkanına kilitler. Dost oldukları eski günleri hatırlamaları için elinden geleni yapan Dr. Şevki bu defa onları barıştırmaya kararlıdır. Fakat anılarının tekrar canlandığı bu eski atölyede başlarına olmadık işler gelecektir. Pırlantaların peşinde olan hırsızlık şebekesinin ortasında kalan Namzet ve Osman'ı zorlu bir macera beklemektedir. Öte yandan Nazmiye ve Anıl, ailelerine nikah tarihi aldıkları haberini vermek için fırsat kollamaktadır. Ertan ise değişimiyle herkesi şaşırtmaya devam etmektedir. Horanta ailesinin yeni üyesi Makbuş ise Enişte' nin kasketinde taşıdığı sırrı çözmenin peşindedir. İki eski dostun arasında tam da her şey yoluna girmişken aniden yaşanacak olan gerilim yüzünden Namzet'i zor anlar bekleyecektir. Eski atölyede Osman ve Namzet'i nasıl bir macera bekliyor? Kazım, Jale'nin gizemli davranışlarının sebebini öğrenecek mi? Doktor Şevki sayesinde araları düzelen inatçı ikiliyi tekrar karşı karşıya getirecek olay ne?

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TÖVBELER OLSUN GENEL KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

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